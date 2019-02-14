Lufthansa подала до суду на пасажира за пропуск рейсу



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Авіакомпанія звинувачує пасажира в обмані з пересадковими рейсами

Одна з найбільших авіакомпаній світу Lufthansa через суд вимагає грошової компенсації від пасажира, який в квітні 2016 року скористався поширеним прийомом для скорочення витрат на авіапереліт - не полетів до кінця стикувального маршруту, а залишився в місті пересадки. Авіакомпанія наполягає на тому, що ця практика є порушенням договору перевезення, і вимагає компенсації в 2 112 євро.

Спосіб заощадити на авіаперельотах за допомогою стикувальних рейсів дуже поширений, його широко рекламують численні сайти з Лайфхак. Пасажиру радять купувати не прямий квиток до місця призначення, оскільки він буде дорожче, а квиток до будь-якого іншого пункту, але з пересадкою в потрібному місті. Потрібно просто вийти в пункті пересадки і не летіти до кінця - так переліт обійдеться дешевше. Така тактика називається по-різному - «приховане місто», «несправжня пересадка», «запізнення на стикувальний рейс» і т. п.

Саме нею і скористався якийсь пасажир (ім'я його не розкривається), який купив в квітні 2016 року квиток на рейс авіакомпанії Lufthansa з Осло до Сіетла і назад з пересадкою у Франкфурті. На зворотному шляху не долетівши до Осло, він вийшов у Франкфурті, а потім іншим рейсом Lufthansa полетів до Берліна. Загальна сума його витрат склала 657 євро.

Авіакомпанія звинувачує пасажира в тому, що той навмисне купував квиток з пересадкою, знаючи, що не скористається останнім етапом перельоту.

Як стверджує Lufthansa, такий прийом є прямим порушенням договору перевезення, що укладається з кожним пасажиром при купівлі квитків. Якби цей пасажир купив прямий квиток до Франкфурта, він би заплатив у цілому 2 769 євро. Тому в своєму судовому позові авіакомпанія вимагає від пасажира компенсувати їй різницю між вартістю квитків плюс відсотки - 2 112 євро.

Берлінський суд першої інстанції, який розглядав претензії Lufthansa в грудні 2018 року, прийняв рішення на користь пасажира.

Але авіакомпанія подала апеляцію, і тепер справа буде розглядатися в іншому суді, який поки не називається.

Правила перевезень у більшості авіакомпаній обумовлюють покарання за використання подібної тактики зниження вартості авіаперельоту. Але до сих пір жодній авіакомпанії не вдавалося домогтися компенсації від пасажирів, які порушили це правило - суд завжди ставав на сторону клієнта.