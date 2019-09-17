Лукашенко: без США врегулювати конфлікт на Донбасі неможливо



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Олександр Лукашенко назвав країну, без якої не можна врегулювати конфлікт на Донбасі

Лукашенко заявив, що із завданням припинити війну України та Росії на Донбасі не справляється жоден формат щодо врегулювання кризи

Сполучені Штати Америки могли б сприяти врегулюванню конфлікту на Донбасі. Про це заявив сьогодні, 17 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з заступником держсекретаря США з політичних справ Девідом Хейл, який відвідує Білорусь 17-18 вересня.

«Я абсолютно переконаний, що без США врегулювати цей конфлікт не вийде», – сказав Лукашенко.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що із завданням припинити війну України та Росії на Донбасі не справляється жоден формат щодо врегулювання кризи.

«Наразі ми змушені констатувати, що із завданням припинити протиборство на південному сході України ніхто не справляється. Ні «нормандська четвірка», ні Контактна група, ні Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, ні формат Волкер – Сурков», – сказав він.

При цьому підкреслив, що вирішення конфлікту сьогодні – «ключове питання безпеки в Європі і без його врегулювання мир на континенті перебуватиме під загрозою».

Війна на сході України почалася після вторгнення в квітні 2014 року російських військ через кордон в частині Донецької та Луганської областей. Це сталося після того, як у березні був окупований Росією Крим. У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає такою, що не оприлюднена. Водночас світова спільнота в особі Євросоюзу, Сполучених Штатів і багатьох інших країн засуджують агресивні дії РФ і не визнають окупацію Криму. Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку, а також направляє на схід України своїх військових.

Джерело: Сегодня