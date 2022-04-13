Львівський суд пачками виносить рішення про арешти російських сенаторів

Усі вони підтримали ратифікацію Договору про дружбу між РФ і так званими «ДНР» та «ЛНР»

Слідчі судді Личаківського районного суду Львова заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою групі сенаторів Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації. Відповідні ухвали було винесено 12 квітня, передає «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Рішення про застосування арешту винесено щодо 27 російських сенаторів: Галини Карєлової, Олександра Двойних, Тетяни Гігель, Любові Глєбової, Сергія Горнякова, Андрія Кіслова, Крима Казанокова, Василя Іконнікова, Володимира Городецького, Сергія Іванова, Ігоря Зубарєва, Олександра Карліна, Сергія Кисляка, Віктора Зобнєва, Олександра Гусаковського, Дмитра Горицького, Сулеймана Геремєєв, Лілії Гумерової, Костянтина Долгова, Андрія Клімова, Дениса Гусєва, Ольги Єпіфанової, Баїра Жамсуєва, Ольги Забралової, Олени Зленко, Ірини Кожанової, Сергія Калашніка.

Ці сенатори підозрюються у скоєнні кримінальних правопорушень за ч.3 ст.110 Кримінального кодексу (умисні дії вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч.5 ст.27,ч.2 чт.437 Кримінального кодексу (пособництво у веденні агресивної війни).

Усі вони 22 лютого 2022 року вони взяли участь у засіданні Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації, де підтримали ратифікацію Договору про дружбу між РФ і так званими «ДНР» та «ЛНР», а також звернення Путіна про використання Збройних Сил за межами Російської Федерацією Це є частиною злочинного плану щодо зміни меж території та державного устрою України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, які привели до загибелі людей і інших тяжких наслідків, а також вчинили пособництво у веденні агресивної війни з Україною.

Раніше слідчі судді Личаківського райсуду обрали ще 59 сенаторам Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.