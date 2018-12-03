Ляшко прозвітував про роботу в парламенті



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Олег Ляшко, лідер Радикальної партії

У соціальній сфері Олег Ляшко похвалився тим, що добився запровадження програми «Доступні ліки»

Серед понад 100 законів авторства лідера фракції Радикальноі партії і його команди - стратегічно важливі для України і українців економічні, соціальні та безпекові ініціативи – повідомляє прес-служба Радикальної партії на сайті

Самого Олега Ляшка та його заступника з економічної політики Віктора Галасюка, за даними громадської мережі «ОПОРА», визнано найефективнішими народними депутатами (перше і друге місце в рейтингу).

«Економічно важливими законами, ухваленими за ініціативи РПЛ, Ляшко назвав введення мораторію на перевірки бізнесу, підвищення мита на вивіз металобрухту, зниження ЄСВ, скасування всіх податків на електромобілі, мораторій на експорт лісу-кругляка та криміналізацію його контрабанди, замороження індексації земельного податку, розстрочку ПДВ на імпортне виробниче обладнення, стимули для вітчизняного газовидобутку та двократне збільшення мінімальної зарплати, на яку живе 4 млн. українців.

У соціальній сфері Олег Ляшко похвалився тим, що добився запровадження програми «Доступні ліки», фінансування якої наступного року буде збільшено до 2 млрд. грн, індексації пенсій для 5,5 млн. пенсіонерів. Своєю поправкою лідер РПЛ з 1 червня 2015 року ліквідував «спеціальні» пенсії прокурорам, суддям, податківцям, міністрам та депутатам.

Ще низкою законів, за словами Олега Ляшка, він та його команда посилили соціальний захист військових і членів їхніх родин, зокрема, добилися справедливого нарахування субсидій та збільшили термін відпусток. А також зробили низку кроків для посилення обороноздатності країни та захисту її від агресора.

«Ми голосуємо за всі законопроекти на підтримку армії. Хто не годує свою армію - буде годувати чужу», - зазначив Ляшко.

Окремо лідер РПЛ наголосив на ініційованих ним змінах до Конституції по землі, які затвердив КС.

«Я доб'юся, щоб ці зміни якомога швидше розглянув парламент попри шалений супротив латифундистів. Основою аграрного устрою країни має бути фермерське господарство. Ми впишемо селян в Конституцію, бо про прокурорів, суддів, депутатів в Основному законі є, а про селян нема», - обурився Ляшко.

На цьому, каже політик, зупинятися не збирається - вже підготував ще один пакет змін до Основного закону, якими пропонує скоротити чисельність депутатів з 450 до 250 чоловік, міністерств - з 20 до 10, скасувати посаду прем'єр-міністра, посилити президентську вертикаль влади та зробити так, щоб суддів та прокурорів обирали громадяни на виборах, як у США.

«Наші зміни до Основного закону спрямовані на встановлення порядку в державі, відновлення миру, зростання економіки та підвищення добробуту кожної родини. Вони мають припинити безлад і хаос. Для цього потрібно встановити сильну президентську вертикаль і запровадити жорстку відповідальність», - наголосив лідер РПЛ» - говориться в повідомленні.