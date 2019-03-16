Мадуро сказав, хто винен у блекауті, що стався у Венесуелі



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7 березня Каракас і більшість штатів Венесуели залишилися без світла через аварію на найбільшій в країні ГЕС Ель-Гурі.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що дії, спрямовані на виведення з ладу системи електропостачання країни, велися з території США.

Про це він повідомив у виступі 15 березня в Periscope.

«Народ (Венесуели) позбавили всіх послуг в ході атаки, якої прямо керував уряд США з міст Х'юстон (штат Техас) і Чикаго (штат Іллінойс)«, − підкреслив Мадуро.

Раніше президент Венесуели звинуватив США і американського лідера Дональда Трампа в атаці на енергосистему країни.

Нагадаємо: 7 березня Каракас і більшість штатів Венесуели залишилися без світла через аварію на найбільшій в країні ГЕС Ель-Гурі. Національна корпорація електроенергії назвала інцидент диверсією та епізодом енергетичної війни проти Венесуели.

Через блекаут парламент республіки 11 березня оголосив про введення надзвичайного стану в республіці. Відновити подачу електрики вдалося 14 березня.