МАГАТЕ очолив Корнел Феруце



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Раніше Корнел Феруце був постійним представником Румунії при міжнародних організаціях у Відні

Згідно з процедурою, кандидат на посаду гендиректора МАГАТЕ визначається голосуванням членів Ради керуючих

Виконуючим обов'язки генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії став головний координатор МАГАТЕ Корнел Феруце.

Таке рішення прийняв Ради керуючих МАГАТЕ у Відні, повідомляє Укрінформ.

Засідання проходило в закритому для преси режимі в штаб-квартирі МАГАТЕ на території Віденського міжнародного центру.

«Після недавньої смерті генерального директора Юкії Амано, з метою забезпечення належного та безперебійного функціонування агентства, Рада керуючих вирішила призначити пана Корнела Феруце виконуючим обов'язки генерального директора до тих пір, поки гендиректор не вступить на посаду», - заявили в пресслужбі МАГАТЕ .

Раніше Корнел Феруце був постійним представником Румунії при міжнародних організаціях у Відні.

Згідно з процедурою, кандидат на посаду гендиректора організації визначається голосуванням членів Ради керуючих. Надалі ця кандидатура повинна бути схвалена на щорічному засіданні генеральної конференції МАГАТЕ, яка в цьому році запланована на 16-20 вересня.

Раніше повідомлялося, що керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Амано Юкія помер на 72-му році життя.