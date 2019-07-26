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    МАГАТЕ очолив Корнел Феруце

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    Раніше Корнел Феруце був постійним представником Румунії при міжнародних організаціях у Відні - МАГАТЕ очолив Корнел Феруце
    Раніше Корнел Феруце був постійним представником Румунії при міжнародних організаціях у Відні

    Згідно з процедурою, кандидат на посаду гендиректора МАГАТЕ визначається голосуванням членів Ради керуючих

    Виконуючим обов'язки генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії став головний координатор МАГАТЕ Корнел Феруце.

    Таке рішення прийняв Ради керуючих МАГАТЕ у Відні, повідомляє Укрінформ.

    Засідання проходило в закритому для преси режимі в штаб-квартирі МАГАТЕ на території Віденського міжнародного центру.

    «Після недавньої смерті генерального директора Юкії Амано, з метою забезпечення належного та безперебійного функціонування агентства, Рада керуючих вирішила призначити пана Корнела Феруце виконуючим обов'язки генерального директора до тих пір, поки гендиректор не вступить на посаду», - заявили в пресслужбі МАГАТЕ .

    Раніше Корнел Феруце був постійним представником Румунії при міжнародних організаціях у Відні.

    Згідно з процедурою, кандидат на посаду гендиректора організації визначається голосуванням членів Ради керуючих. Надалі ця кандидатура повинна бути схвалена на щорічному засіданні генеральної конференції МАГАТЕ, яка в цьому році запланована на 16-20 вересня.

    Раніше повідомлялося, що керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Амано Юкія помер на 72-му році життя.

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