Макрон запропонував Британії сплатити за доступ банківського сектору до єдиного ринку ЄС

Президент Франції не проти включення банківських питань до переговорів між Великою Британією і ЄС щодо нової торгівельної угоди

Під час спільної прес-конференції із Терезою Мей очільник Франції Еммануель Макрон заявив про те, що Велика Британія повинна буде виконати ряд вимог, щоб гарантувати доступ свого банківського сектору до єдиного ринку ЄС. Перш за все мова йде про сплату відповідних коштів до європейського бюджету, а також визнання юрисдикції ЄС. В іншому випадку,



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Еммануель Макрон і Тереза Мей провели переговори Фото Reuters

Президент Франції не проти включення банківських питань до переговорів між Великою Британією і ЄС щодо нової торгівельної угоди

Під час спільної прес-конференції із Терезою Мей очільник Франції Еммануель Макрон заявив про те, що Велика Британія повинна буде виконати ряд вимог, щоб гарантувати доступ свого банківського сектору до єдиного ринку ЄС.

Перш за все мова йде про сплату відповідних коштів до європейського бюджету, а також визнання юрисдикції ЄС. В іншому випадку, як наголосив президент Франції, перед Лондоном стоїть перспектива переговорів щодо умов доступу банківського сектору до ринку ЄС на умовах близьких до угоди про ЗВТ із Канадою.

Еммануель Макрон не проти включення банківських питань до переговорів між Великою Британією і ЄС щодо нової торгівельної угоди. Проте як заявив очільник Франції, в такому випадку доступ до європейського ринку банківських послуг буде меншим чим у випадку членства в єдиному ринку. Тереза Мей однак заявила про те що Велика Британія націлена на вихід із єдиного ринку. Про це повідомляє видання EU Observer.

При цьому офіційний Лондон і Париж погодилися посилити співпрацю у військовій сфері. Велика Британія має намір послати ударні гелікоптери для участі в операції проти терористів в Малі. В той же час Франція має намір приєднатися до батальйону НАТО в Естонії, який перебуває під керівництвом Лондона, і має на меті стримування РФ.