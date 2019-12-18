Манафорт потрапив з в'язниці до лікарні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній керівник виборчого штабу Трампа госпіталізований через серцевий напад

Колишній керівник виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт госпіталізований з в'язниці до медичного закладу.

Про це повідомляє ABC News.

«Колишній голова передвиборної кампанії президента Дональда Трампа Пол Манафорт був госпіталізований через серцевий напад», - йдеться в повідомленні.

Адвокат Манафорта Тодд Бланш заявив, Бюро в'язниць, пославшись на міркування безпеки та конфіденційності, відмовилося надати яку-небудь інформацію його сім'ї або юридичній команді про його стан здоров'я або місцезнаходження, за винятком заяви про те, що він «у безпеці».

Бланш додав, що Манафорт не буде присутнім у суді в середу на запланованому слуханні за окремою кримінальною справою, порушеною прокурорами штату Нью-Йорк.

Журналісту видання вдалося дізнатися у тюремній адміністрації, що 70-річний Манафорт знаходиться в місцевій лікарні Пенсільванії з минулого четверга. Там за ним спостерігають співробітники виправних установ. Його стан є стабільним і він скоро буде виписаний.

В 2018 році Манафорт постав перед судом в інвалідному візку, пославшись на серйозні медичні умови, пов'язані з його дієтою, і домігся поблажливості під час винесення вироку через проблем зі здоров'ям.

Манафорт відбував покарання у вигляді семирічного терміну у федеральній виправній установі в центральній Пенсільванії. Йому висунуте звинувачення, пов'язане з розслідуванням спеціального адвоката Роберта Мюллера. Манафорт був визнаний винним у податковому шахрайстві і змові. Він повинен бути звільнений Різдво 2024 року.