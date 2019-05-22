Марчук пояснив, чому зірвався обмін полоненими з Росією



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Євген Марчук назвав причини зриву обміну полоненими

Україна передає Росії докладний список на 107 осіб, про яких точно відомо, що вони живі, а також відомо, де вони містяться

Колишній представник України в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Євген Марчук пояснив з яких причин не вдається провести обмін полоненими з Росією.

Про це Марчук написав на своїй сторінці в Facebook.

«Тепер мій коментар вже не може зашкодити переговорному процесу. Але бачу, що вже зараз вкрай необхідно кілька деяким пояснити. Але не росіянам, а нашим», - написав колишній представник України в ТКГ.

За словами Марчука, Україна передає Росії докладний список на 107 осіб, про яких точно відомо, що вони живі, а також відомо, де вони утримуються.

«Нам через деякий час з тієї сторони відповідають, що «вони« встановили лише 27 осіб. А про інших наших 80 чоловік вони нічого не знають і вони їх не знайшли. Одного разу до незнайденої навіть потрапили двоє наших військових, яких офіційно відвідав представник ОБСЄ пан Тоні Фріш», - зазначив Марчук.

Марчук заявив, що більшість з цих 80 політв'язнів могли бути піддані тортурам важким, і сліди цих тортур відразу ж видно.

Інший прийом, який російські бойовики застосовують для зриву обміну - це включення в список осіб, обвинувачених або засуджених за вчинення особливо тяжких злочинів, не пов'язаних з подіями на Донбасі. Серед таких кандидатів на звільнення Україна отримувала, зокрема, прізвища спецназів Беркута, фігурантів розслідування терактів у Харкові та Запоріжжі.

«Україна «за» принцип обміну «всіх на всіх», але якщо це буде чесно і за активної участі міжнародних гуманітарних інституцій», - написав політик.