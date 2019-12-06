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    Маркарова розказала, чому Україна мусить постійно позичати гроші

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    Маркарова:&nbsp;зростання загальної частки боргу відбувається набагато повільнішими темпами, ніж зростання економіки - Маркарова розказала, чому Україна мусить постійно позичати гроші
    Маркарова: зростання загальної частки боргу відбувається набагато повільнішими темпами, ніж зростання економіки
    Фото finbalance.com.ua

    Міністр фінансів: Україна витрачає більше, ніж заробляє

    Головна причина необхідності запозичень для України – це дефіцитний бюджет, заявила міністр фінансів Оксана Маркарова сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

    «Дефіцитний бюджет означає, що ми витрачаємо більше, ніж заробляємо як країна. Саме тому фіскальна консолідація, по-простому, витрачання стільки, скільки заробляємо, це наша стратегія, яку ми дуже чітко імплементуємо. І майже з 10% загального дефіциту, який був станом на 2013 рік, ми зараз дійшли до 2,3%, а на наступний рік бюджет закладає всього 2% дефіциту. Економіка росте більше, дефіцит ми зменшуємо, запозичувати ми будемо менше», – зазначила Маркарова.

    Міністр наголосила, що зростання загальної частки боргу відбувається набагато повільнішими темпами, ніж зростання економіки. 

    Маркарова також пояснила, коли можна буде повністю відмовитись від запозичень. «Коли у нас повністю запрацюють ті закони, які ми тут ухвалили, коли ми повністю закриємо дефіцит державного бюджету», – наголосила вона і додала: «Коли ми дійдемо до 40% ВВП, а це цілком реалістична мета, ми побачимо, що не більше 10% буде йти на обслуговування боргу».

    Як повідомлялось, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, якою бачить трудову реформу в Україні, зокрема, торкнувшись питань збільшення термінів відпустки за свій рахунок, паперового трудового договору та іншого. 

    борг Мінфін економіка міністр бюджет гроші ВВП Оксана Маркарова
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