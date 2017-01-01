Маск анонсував перший запуск ракети важкого класу Falcon Heavy

Ракета Falcon Heavy здатна вивести на низьку навколоземну орбіту 63 т вантажу, до Марса ракета може доставити 16,8 т

Перший запуск ракети важкого класу Falcon Heavy, яку розробила американська космічна компанія SpaceX, відбудеться в січні 2018 року на мисі Канаверал. Про це повідомив глава SpaceX Ілон Маск у своєму Twitter. За його словами, ракета відправиться на орбіту Марса. Маск пообіцяв, що ця подія «так чи інакше буде захоплюючою». Глава SpaceX



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілон Маск

Ракета Falcon Heavy здатна вивести на низьку навколоземну орбіту 63 т вантажу, до Марса ракета може доставити 16,8 т

Перший запуск ракети важкого класу Falcon Heavy, яку розробила американська космічна компанія SpaceX, відбудеться в січні 2018 року на мисі Канаверал. Про це повідомив глава SpaceX Ілон Маск у своєму Twitter. За його словами, ракета відправиться на орбіту Марса. Маск пообіцяв, що ця подія «так чи інакше буде захоплюючою».

Глава SpaceX зазначив, що «корисним вантажем» ракети стане його електромобіль Tesla Roadster вишневого кольору, в якому буде звучати пісня британського рок-співака Девіда Боуї - Space Oddity. Маск підкреслив, що ракета буде перебувати в глибокому космосі «протягом мільярдів років або близько того, якщо не вибухне при зльоті».

SpaceX у лютому поточного року повідомляла, що в кінці 2018 року в тижневий політ навколо Місяця відправляться два туриста. Вони будуть перебувати на космічній вантажівці Dragon 2, яку виведе на орбіту ракета Falcon Heavy. Імена туристів не розголошувалися. У компанії відзначили, що клієнти оплатили більшу частину вартості польоту і планують почати проходити медичні тести й тренування. У травні 2017 року SpaceX провела перші випробування Falcon Heavy. Тоді центральну частину ракети випробували на вогнестійкість.

Випробування успішно завершилися. Ракета Falcon Heavy здатна вивести на низьку навколоземну орбіту 63 т вантажу, до Марса ракета може доставити 16,8 т. Вартість ракети оцінюється в 90 млн доларів. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході чергового раунду збору коштів компанія Ілона Маска SpaceX, яка займається виробництвом ракет і космічних апаратів, отримала інвестицій на суму 100 млн доларів.