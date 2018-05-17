Масштабний ремонт доріг на Дніпропетровщині став можливим завдяки децентралізації, - Порошенко

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Петро Порошенко та Валентин Резніченко

Додаткові кошти на ремонт доріг з’явилися і завдяки митному експерименту

Сьогодні під час робочого візиту у Дніпропетровську область президент Петро Порошенко відвідав будівельний майданчик другої черги об’їзної дороги навколо міста Дніпро.

Аби позбутися «петлі» через поля, на добудову цього об’єкту з обласного бюджету виділили понад 40 млн грн. Президент та голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко заявили, що вже цієї осені виїздити на запорізьку трасу можна буде новим шляхопроводом.



За словами Петра Порошенка, масштабний ремонт доріг на Дніпропетровщині став можливим завдяки децентралізації та ефективності місцевої влади.



«Багато доріг будуються саме обласним коштом. Цього року вже більше 50% зведеного бюджету України будуть складати кошти місцевих бюджетів. А це і дороги, і школи, і дитячі садки, і освітлені вулиці. Там, де місцева влада ефективна, там, де вона інвестує, ремонтує, будує, мешканці мають можливість оцінити всі переваги децентралізації», - наголосив Петро Порошенко.



Додаткові кошти на ремонт доріг з’явилися і завдяки митному експерименту, додав він.



«Експеримент передбачає будівництво українських доріг за рахунок перевиконання митних надходжень, - пояснив голова ДніпроОДА Валентин Резніченко. - Цей експеримент вже дає результати. Дніпропетровщина не збавляє темпів з відновлення шляхів. Цьогоріч зрушив з мертвої точки довгобуд – об’їзна навколо Дніпра. Обласним коштом добудовуємо шляхопровід та під’їзди до нього».

Перша черга об’їзної довжиною 18 км була здана в експлуатацію у 2011 році. Будівництво другої стартувало у 2012 році, проте його призупинили через відсутність фінансування. З тих пір при виїзді на запорізьке шосе транспорт робить «петлю» через поля. Цьогоріч фінансування поновлено. Роботи завершені практично на 70%. Наступна ділянка на об’їзній – 7-кілометрова дорога до аеропорту та Південного мосту. Загальна вартість робіт – майже 600 млн грн. Головна мета об’їзної – розвантажити місто Дніпро від транзитного транспорту.

Нагадаємо, що торік на Дніпропетровщині відремонтували майже 70 км доріг державного значення у криворізькому, донецькому, полтавському та запорізькому напрямках. Всього за три останні роки в регіоні оновили близько 500 комунальних шляхів. План на 2018-й – ще 130. На це з обласного бюджету виділяють рекордну суму – близько 1 млрд грн.

«Одне із завдань, поставлених Президентом України Петром Порошенком, – капітальний ремонт автошляхів. Дніпропетровщина утримує лідерство за темпами будівництва доріг у країні. Ремонтуємо їх комплексно – від укладання асфальту до розмітки. Особливу увагу приділяємо малим містам та віддаленим селам: у багатьох з них вулиці не ремонтувалися десятиліттями», – зазначив губернатор області Валентин Резніченко.