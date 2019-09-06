Майже без опадів та до +28: прогноз погоди в Україні на 6 вересня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 23-25°

У п'ятницю в Україні очікується комфортна температура, лише місцями пройдуть короткочасні дощі. Середня температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Уночі у Приазов'ї та Криму, вдень на півночі Лівобережжя і в центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер північних напрямків, 5-10 м/с», - зазначається у повідомленні.

Температура у західних, більшості північних і Вінницькій областях вночі 8-13°, вдень 20-25°; на решті території вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 23-28°, на півдні країни до 30°.

У Києві сьогодні без опадів, вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.