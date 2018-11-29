Медики і пожежники штурмували парламент Каталонії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Медичні працівники в білих халатах махали плакатами з написами «Менше розмов, більше ресурсів»

Близько тисячі учасників акції протесту намагалися прорватися в будівлю через головний вхід

Сотні працівників медичної сфери та пожежників намагалися штурмувати парламент Каталонії в Барселоні, щоб вимагати кращих умов праці. Про це повідомляє La Vanguardia.



Близько тисячі учасників акції протесту намагалися прорватися в будівлю через головний вхід, але поліція, зрештою, їх відтіснила.

Медичні працівники в білих халатах махали плакатами з написами «Менше розмов, більше ресурсів». Пожежники в коричневій захисній формі і жовтих шоломах палили фаєри і спалили прикріплене до дерев'яного хреста опудало.

Союз працівників первинної медико-санітарної служби оголосив про страйк наступного тижня, який триватиме з понеділка по п'ятницю.



Союз пожежників Каталонії закликав виходити на демонстрацію після того, як з владою не вдалося досягти згоди щодо оплати праці та кількості робочих годин.