Медики і пожежники штурмували парламент Каталонії
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Близько тисячі учасників акції протесту намагалися прорватися в будівлю через головний вхід
Сотні працівників медичної сфери та пожежників намагалися штурмувати парламент Каталонії в Барселоні, щоб вимагати кращих умов праці. Про це повідомляє La Vanguardia.
Близько тисячі учасників акції протесту намагалися прорватися в будівлю через головний вхід, але поліція, зрештою, їх відтіснила.
Медичні працівники в білих халатах махали плакатами з написами «Менше розмов, більше ресурсів». Пожежники в коричневій захисній формі і жовтих шоломах палили фаєри і спалили прикріплене до дерев'яного хреста опудало.
Союз працівників первинної медико-санітарної служби оголосив про страйк наступного тижня, який триватиме з понеділка по п'ятницю.
Союз пожежників Каталонії закликав виходити на демонстрацію після того, як з владою не вдалося досягти згоди щодо оплати праці та кількості робочих годин.