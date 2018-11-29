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    Медики і пожежники штурмували парламент Каталонії

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    Медичні працівники в білих халатах махали плакатами з написами &laquo;Менше розмов, більше ресурсів&raquo; - Медики і пожежники штурмували парламент Каталонії
    Медичні працівники в білих халатах махали плакатами з написами «Менше розмов, більше ресурсів»

    Близько тисячі учасників акції протесту намагалися прорватися в будівлю через головний вхід

    Сотні працівників медичної сфери та пожежників намагалися штурмувати парламент Каталонії в Барселоні, щоб вимагати кращих умов праці. Про це повідомляє La Vanguardia.

    Близько тисячі учасників акції протесту намагалися прорватися в будівлю через головний вхід, але поліція, зрештою, їх відтіснила.

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    Медики і пожежники штурмували парламент Каталонії
    Медики і пожежники штурмували парламент Каталонії
    Медики і пожежники штурмували парламент Каталонії

    Медичні працівники в білих халатах махали плакатами з написами «Менше розмов, більше ресурсів». Пожежники в коричневій захисній формі і жовтих шоломах палили фаєри і спалили прикріплене до дерев'яного хреста опудало.

    Союз працівників первинної медико-санітарної служби оголосив про страйк наступного тижня, який триватиме з понеділка по п'ятницю.

    Союз пожежників Каталонії закликав виходити на демонстрацію після того, як з владою не вдалося досягти згоди щодо оплати праці та кількості робочих годин.

    медицина лікар Іспанія рятувальники поліція страйк
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