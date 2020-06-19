Медсестру «Сінево» визнаною винною за статтею «домашнє насильство»



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В Україні за вчинення домашнього насильства світить покарання від 170 грн до арешту на сім діб. Фото ілюстративне

Жінку обматюкала свого чоловіка і тепер заплатить штраф

Лисичанський міський суд Луганської області визнав винною місцеву мешканку, яка працює медичною сестрою у лабораторії «Сінево», у вчиненні домашнього насильства психологічного характеру щодо свого чоловіка (ч. 1 ст. 173-2 КУпАП) і оштрафував на суму 170 грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 10 червня.

Правопорушниця 8 травня 2020 року о 1 годині 30 хвилин, перебуваючи за місцем свого проживання, висловлювалась на адресу власного чоловіка грубою нецензурною лайкою, внаслідок чого завдала шкоди його психічному здоров`ю.

У судовому засіданні жінка пояснила, що сімейний конфлікт виник на побутовому ґрунті. У вчиненому щиро розкаялась, свою провину усвідомила, зобов`язалась більш подібного не вчиняти і просила суд суворо її не карати, оскільки вперше притягується до адміністративної відповідальності і наразі вони з чоловіком примирилися.

Суд дослідив докази у справі, серед яких було і пояснення чоловіка правопорушниці, який зауважив, що під час сварки дружина ображала його грубою нецензурною лайкою. У підсумку суд визнав жінку винною у вчиненні домашнього насильства стосовно свого чоловіка і застосував мінімальний штраф – 170 грн.

Водночас суддя відмовився направляти правопорушницю на проходження програми для особи, яка вчинила домашнє насильство, оскільки не бачив у цьому необхідності.

Як відомо, санкція ч. 1 ст.173-2 КУпАП передбачає покарання у вигляді штрафу від 170 грн до 340 грн або громадські роботи від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт до семи діб.