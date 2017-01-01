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    Медведєв заявив про зростання економіки РФ

    Медведєв каже, що зростання ВВП Росії за підсумками року складе близько 2%, інфляція - нижче 3%
    Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, що економіка РФ увійшла в стадію зростання. Про це він сказав в інтерв'ю російським телеканалам у прямому ефірі. «На мій погляд, сьогодні ми можемо свідчити про те, що економіка увійшла в стадію зростання, в цілому ті зміни, які відбувалися в економіці, цілком сприятливі», - сказав Медведєв. Він
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    Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв
    Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв

    Медведєв каже, що зростання ВВП Росії за підсумками року складе близько 2%, інфляція - нижче 3%

    Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, що економіка РФ увійшла в стадію зростання. Про це він сказав в інтерв'ю російським телеканалам у прямому ефірі.

    «На мій погляд, сьогодні ми можемо свідчити про те, що економіка увійшла в стадію зростання, в цілому ті зміни, які відбувалися в економіці, цілком сприятливі», - сказав Медведєв.

    Він зазначив, що зростання ВВП Росії за підсумками року складе близько 2%, інфляція - нижче 3%, інвестиції в основний капітал зростуть більш ніж на 4%. Медведєв нагадав, що в 2016-му падіння економіки РФ склало 0,2%.

    «У цьому році ситуація інша, всі аналітики - і наші, і іноземні, - що за підсумками поточного року ми отримаємо приблизно близько 2% приросту ВВП», - сказав він.

    Прем'єр РФ додав, що «в цьому році буде зафіксована рекордно низька інфляція, ймовірно, вона буде нижче 3%».

    Медведєв уточнив, що російська економіка не вичерпала можливостей для зростання.

    Він також закликав збільшити частку нафтогазових доходів з нинішніх 60% до 80-85%.

    Джерело: ТАСС

    Росія економіка Дмитро Медведєв
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