Мер міста в штаті Алабама закликав до вбивства геїв



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Марк Чамберс

Слова Чемберса викликали обурення і заклики відправити його у відставку

Мер міста Карбон-Хілл в американському штаті Алабама Марк Чамберс опублікував у Facebook заклик до вбивства геїв.

Про це повідомляє ВВС.

Чиновник розмістив на своїй сторінці картинку, в якій гомосексуали та кроссдрессери (люди, що одягають одяг протилежної статі, тобто практикуючі кроссдрессінг – ред.) прирівнюються до вбивць дітей і соціалістів.

«Ми живемо в суспільстві, де гомосексуалісти навчають нас моралі, трансвестити — біології людини, вбивці дітей — прав людини, а соціалісти — економіці», — написав Чамберс.

Він додав, що «єдиний спосіб змінити це — вбити проблему».

«Я знаю, що погано так говорити, але без їхнього вбивства немає способу виправити ситуацію», — підсумував мер.

Пізніше пост був видалений.

Слова Чемберса викликали обурення і заклики відправити його у відставку. Правозахисники назвали слова мера Карбон-Хілл «жахливими, безсовісними й неприйнятними», оскільки представники ЛГБТ-спільноти стикаються з переслідуваннями й насильством, особливо в Алабамі.

Спочатку в розмові з журналістами Чамберс заперечував, що написав пост, але потім заявив, що опублікував його випадково, збираючись переслати повідомлення в особистому листуванні. Під час розмови мер також згадав мігрантів, назвавши їх невдячними, і стверджуючи, що вони «захопили США».

Пізніше посадовець опублікував у своєму фейсбуці вибачення, зазначивши, що його фразу вирвали із контексту. За словами Чемберса, пост не був націлений на ЛГБТ-спільноту і він знає, що «неправильно говорити, що хтось має бути убитий».

Нагадаємо, Сенат американського штату Алабама ухвалив законопроект про заборону абортів — жінка не зможе зробити аборт навіть у випадку зґвалтування або інцесту. Єдиний виняток — ризик для її здоров’я.