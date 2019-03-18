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    Мей погрожує відмовитися від спроб домогтися виходу Британії з ЄС

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    Мей погрожує відмовитися від спроб домогтися виходу Британії з ЄС

    Мей і далі працює над тим, щоб заручитися підтримкою її угоди

    Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей погрожує відмовитися від спроб домогтися виходу Британії з ЄС (Brexit) найближчим часом.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Мей може відмовитися у разі, якщо євроскептики в її консервативній партії не відступлять і не пообіцяють проголосувати за запропоновану угоду.

    Разом з тим, Мей і далі працює над тим, щоб заручитися підтримкою її угоди. Крім того, вона вирушить на саміт лідерів Європейського союзу в четвер, щоб спробувати продовжити процес на більш тривалий термін.

    «Якщо парламент зможе знайти спосіб підтримати угоду про Brexit перед самітом, Великобританія покине ЄС цієї весни, не беручи участі в європейських виборах, і ми зможемо продовжити будувати наші майбутні відносини», - написала вона для Sunday Telegraph.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британському прем'єру Терезі Мей поставили ультиматум з Brexit (вихід Великобританії з Євросоюзу), який призведе до її відставки.

    ЄС Brexit Тереза Мей
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