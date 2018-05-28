Мей запропонує Трампу зустрітися поза межами Лондона, щоб не допустити протестів, - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тереза Мей і Дональд Трамп

Британський посол у США готується представити у Білому домі два варіанти організації переговорів

Прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей запропонує президенту США Дональда Трампа, який має намір відвідати Сполучене Королівство в липні, провести переговори за межами Лондона, щоб уникнути зустрічі з протестуючими, незгодними з політикою діючої американської адміністрації. Про це інформує в неділю газета The Sun з посиланням на джерело в британському уряді.

За даними газети, британський посол у Сполучених Штатах Кім Деррок готується представити у Білому домі два варіанти організації переговорів, і один з них буде припускати, що лідери двох країн зустрінуться в заміській резиденції Чекерс. У цій версії також пропонується організувати чаювання Трампа і королеви Єлизавети II у Віндзорському замку (графство Беркшир), а не в столичному Букінгемському палаці. За даними видання, крім того, господаря Білого дому попросять не відвідувати британський парламент.

«Дві пропозиції, схвалених прем’єр-міністром, будуть направлені в Білий дім сером Кімом Дерроком: одне з візитом на Даунінг-стріт, а інше — організувати його в Чекерс, — цитує газета джерело. — У нас є повні програми для обох варіантів, але буде дуже ясно вказано, що ми б вважали за краще, щоб президент Трамп вибрав Чекерс». Візит до Великої Британії Трамп планує нанести 13 липня.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп прибуде до Великої Британії 13 липня. Раніше в Білому домі і на Даунінг-стріт повідомили, що господар Білого дому зустрінеться з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Терезою Мей.

Під час візиту до Вашингтона в січні 2017 року Мей передала Трампу підписана Єлизаветою II запрошення відвідати Велику Британію з держвізитом, що передбачає надання гостю вищих почестей. Президент США прийняв запрошення королеви Єлизавети. За даними видання The Telegraph, глава британського МЗС Борис Джонсон назвав звістку про майбутній візит «фантастичною новиною». Однак цей крок прем’єра викликав несхвальну реакцію у багатьох представників британської громадськості. Петицію із закликом скасувати госвізіт підписали 1,85 млн осіб. У виданні вважають, що ця обставина вплинула на багаторазові переноси офіційного візиту.

У січні американський лідер на своїй сторінці в Twitter повідомив про скасування запланованого на лютий візиту до Великої Британії, пояснивши своє рішення незгодою з адміністрацією Барака Обами продати будівлю американського посольства в центрі Лондона і побудувати нове у віддаленому районі за 1,2 млрд доларів. Планувалося, що Трамп відкриє будівлю нового диппредставництва. У британському уряді в зв’язку з цим відзначили, що своє рішення американський президент прийняв після того, як з боку Мей на його адресу надійшов закид відносно того, що йому не слід було розміщувати у своєму мікроблозі матеріали антимусульманського змісту, взяті в ультраправого британського угруповання Britain First.