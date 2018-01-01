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    Міграційна служба розповіла, скільки біженців прихистила Україна

    За 2014-2017 роки у наданні захисту в Україні було відмовлено 1640 особам
    Упродовж 2014-2017 років за захистом до України звернулися 4033 іноземці, із них більше 1600 особам у такому захисті відмовлено. Про це йдеться у відповіді Державної міграційної служби на інформаційний запит Укрінформу. Зазначається, що у 2014 році за захистом в Україні звернулися 1173 особи, у 2015 — 1433 особи, у 2016 — 656 осіб, а у
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    За 2014-2017 роки у наданні захисту в Україні було відмовлено 1640 особам

    Упродовж 2014-2017 років за захистом до України звернулися 4033 іноземці, із них більше 1600 особам у такому захисті відмовлено. Про це йдеться у відповіді Державної міграційної служби на інформаційний запит Укрінформу.

    Зазначається, що у 2014 році за захистом в Україні звернулися 1173 особи, у 2015 — 1433 особи, у 2016 — 656 осіб, а у 2017 — 771 особа.

    Упродовж цих чотирьох років серед шукачів захисту біженцями було визнано загалом 197 осіб (найменше у 2017 році — 21 особа, найбільше у 2014 році — 105 осіб), особами, які потребують додаткового захисту, - 463 особи.

    Разом з тим, за 2014-2017 роки у наданні захисту в Україні було відмовлено 1640 особам.

    У ДМС також розповіли, що упродовж останніх чотирьох років притулку в Україні найчастіше шукали громадяни з Афганістану — 1166 осіб, Сирії — 534 особи, Росії — 384 особи та Іраку — 197 осіб.

    Водночас у відомстві зауважили, що критерієм набуття захисту в Україні є наявність обґрунтованих побоювань у разі повернення до країни громадянської належності, а саме: стати жертвою переслідувань за однією чи кількома ознаками (раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань); або зазнати серйозної шкоди, пов’язаної з умовами, зазначеними у Європейській Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

    Як повідомлялося, мусульмани, які тікають з Росії через постійні репресії, не можуть отримати притулок на території України.

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