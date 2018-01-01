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    Мікроавтобус з пасажирами провалився під лід в Естонії

    Постраждалі були у стані алкогольного сп’яніння
    В 500 метрах від порту Муналайд (Естонія) мікроавтобус з пасажирами провалився під лід у море. Про це повідомляє Інтерфакс. Двоє людей – чоловік і жінка – змогли самостійно вибратися на лід. Швидка допомога доставила їх у лікарню. За свідченнями очевидців, вони були в стані сильного сп’яніння. Рятувальник Еево Пуллі повідомив,
    • Сьогодні, 14:46
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    Постраждалі були у стані алкогольного сп’яніння

    В 500 метрах від порту Муналайд (Естонія) мікроавтобус з пасажирами провалився під лід у море. Про це повідомляє Інтерфакс.

    Двоє людей – чоловік і жінка – змогли самостійно вибратися на лід. Швидка допомога доставила їх у лікарню. За свідченнями очевидців, вони були в стані сильного сп’яніння.

    Рятувальник Еево Пуллі повідомив, що це були не місцеві жителі, які поки остерігаються виходити на лід.

    Як повідомляється, в автобусі могли перебувати чотири людини. Їх пошуками займуться водолази. Глибина в місці інциденту складає чотири метри.

    вода Естонія аварія алкогольне сп'яніння
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