Мікроавтобус з пасажирами провалився під лід в Естонії

Постраждалі були у стані алкогольного сп’яніння

В 500 метрах від порту Муналайд (Естонія) мікроавтобус з пасажирами провалився під лід у море. Про це повідомляє Інтерфакс. Двоє людей – чоловік і жінка – змогли самостійно вибратися на лід. Швидка допомога доставила їх у лікарню. За свідченнями очевидців, вони були в стані сильного сп’яніння. Рятувальник Еево Пуллі повідомив,



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Постраждалі були у стані алкогольного сп’яніння

В 500 метрах від порту Муналайд (Естонія) мікроавтобус з пасажирами провалився під лід у море. Про це повідомляє Інтерфакс.

Двоє людей – чоловік і жінка – змогли самостійно вибратися на лід. Швидка допомога доставила їх у лікарню. За свідченнями очевидців, вони були в стані сильного сп’яніння.

Рятувальник Еево Пуллі повідомив, що це були не місцеві жителі, які поки остерігаються виходити на лід.

Як повідомляється, в автобусі могли перебувати чотири людини. Їх пошуками займуться водолази. Глибина в місці інциденту складає чотири метри.