Мільярдер Ярославський прибув на форум в Давос з дружиною (Фото)

За словами Ярославського, форум цікавий, перш за все, для розуміння глобального «порядку денного»

Сьогодні вдень в швейцарських Давос, де проходить Всесвітній економічний форум (ВЕФ), прибули Олександр Ярославський, відомий український бізнесмен, власник і президент групи DCH, і його дружина Марина. Журналісти зустріли його з дружиною і представниками керівництва DCH в периметрі основних заходів ВЕФ. Олександр Ярославський так прокоментував



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Олександр Ярославський, екс-прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер та дружина українського бізнесмена Марина Ярославська

За словами Ярославського, форум цікавий, перш за все, для розуміння глобального «порядку денного»

Сьогодні вдень в швейцарських Давос, де проходить Всесвітній економічний форум (ВЕФ), прибули Олександр Ярославський, відомий український бізнесмен, власник і президент групи DCH, і його дружина Марина. Журналісти зустріли його з дружиною і представниками керівництва DCH в периметрі основних заходів ВЕФ.

Олександр Ярославський так прокоментував своє ставлення до Давоського форуму: «Тут обговорюються питання, які, дійсно, важливі для людства. Тому ВЕФ цікавий, перш за все, для розуміння глобального «порядку денного». І, звичайно, це прекрасна можливість зустрітися з цікавими людьми, з якими не перетинаєшся в звичайному діловому та приватному житті».

Подружжя Ярославських разом з головою ради директорів і CEO JPMorgan Chase Даймоном Джеймсом

Як відомо, Ярославський щорічно відвідує Давос. Так, в 2017 році тут він і мажоритарний акціонер найбільшої міжнародної корпорації Glencore Inc Айвон Глазенберг заявив про намір спільної з групою DCH Олександра Ярославського участі в приватизації АТ «Турбоатом».

Нагадаємо, дискусії ВЕФ-2018 пов'язані з генеральною темою «Створення спільного майбутнього в роз'єднаному світі». Засновник форуму Клаус Шваб, звертаючись до гостей, зауважив, що світова спільнота успішно подолала фінансову кризу десятирічної давності, ставши на шлях сталого економічного розвитку. Однак, проблемою залишається соціальна криза, яку повинні спільними зусиллями подолати представники світової еліти.