Мінфін перейде на трирічне планування

Зміни в законодавство будуть прийняті вже в першій половині 2018 року

Міністерство фінансів вже на найближчому засіданні уряду винесе на розгляд Кабміну розроблені зміни до Бюджетного кодексу, щоб закріпити на законодавчому рівні новий ефективний механізм управління бюджетним процесом - середньострокове бюджетне планування на усіх рівнях бюджетної системи.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну на своїй сторінці у Facebook.

«У новому році Мінфін уже розпочав роботу над формуванням Бюджетної декларації на 2019-2021 роки. Це ключовий елемент середньострокового бюджетного планування, яке Мінфін запроваджує в Україні. Вже на найближчому засіданні уряду Мінфін винесе на розгляд Кабміну розроблені зміни до Бюджетного кодексу, щоб закріпити на законодавчому рівні новий ефективний механізм управління бюджетним процесом - середньострокове бюджетне планування на усіх рівнях бюджетної системи», - йдеться у повідомленні.

У міністерстві вважають, що це революційний крок, адже перехід від однорічної до трирічної перспективи бюджетного планування - це системна зміна бюджетної політики, яка забезпечує стратегічний підхід до визначення пріоритетних заходів та ефективний розподіл ресурсів.