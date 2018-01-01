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    Мінгареллі назвав ідіотами тих, хто не бачить реформ в Україні

    Мінгареллі заявляє, що протягом останніх чотирьох років Україна зробила певну кількість кроків для того, щоб модернізувати країну
    Голова представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі вважає, що в Україні у важких умовах була впроваджена низка реформ і ті, хто їх не бачить, - «або ідіоти, або люди з обмеженою точкою зору». Про це Мінгареллі заявив під час конференції «Підсумки імплементації угоди про асоціацію між Україною і Європейським союзом за 2017
    • Сьогодні, 13:09
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    Голова представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі
    Фото: Главком
    Голова представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі

    Мінгареллі заявляє, що протягом останніх чотирьох років Україна зробила певну кількість кроків для того, щоб модернізувати країну

    Голова представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі вважає, що в Україні у важких умовах була впроваджена низка реформ і ті, хто їх не бачить, - «або ідіоти, або люди з обмеженою точкою зору».

    Про це Мінгареллі заявив під час конференції «Підсумки імплементації угоди про асоціацію між Україною і Європейським союзом за 2017 рік та подальші плани» сьогодні в Києві.

    «Ми не сумніваємося в тому, я не буду зараз перелічувати список реформ, які були впроваджені в дуже важких умовах, проте, якщо ви цього не бачите – ви або ідіоти, або люди з обмеженою точкою зору. Якщо ви сумніваєтесь, скажіть мені, і я вам висловлю весь список надзвичайних амбіційних реформ, які були розпочаті», - зазначив він.

    За словами Мінгареллі, для того, щоб впроваджувати подібну Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, необхідно дотримуватись певної кількості вимог, і одна із цих вимог – це політична воля влади.

    «Немає жодних сумнівів щодо того, що протягом останніх чотирьох років представники політичної влади в цій країні зробили певну кількість кроків для того, щоб модернізувати цю країну, трансформувати цю країну, перетворити її на відкрите, демократичне суспільство, засновуючись на соціально ринковій економіці», - додав голова представництва ЄС.

    Крім цього Мінгареллі висловив переконання, що в Україні йде війна через її європейський вибір. 

    «Наша спільна відповідальність – це впроваджувати Угоду про асоціацію в життя», - наголосив він.

    «Це було б скандальним моментом, якби ви не були повністю віддані впровадженню цієї Угоди, бо щонайменше 10 тисяч людей загинули заради цієї Угоди. Ми не в тих умовах, коли країна бере на себе юридичні зобов’язання та має щось виконати, в Україні це не так, в Україні ми в дуже конкретній, специфічній ситуації, де триває воєнна ситуація», - додав Мінгареллі.

    «Мені здається, що ця країна (Україна – ред.) має війну саме через цей європейський вибір, який зробила (країна – ред.), це щось, що політично для мене надзвичайно важливо, ніж просто дотримуватись якихось легальних зобов’язань, які взяла на себе Україна, підписавши цю Угоду», - підкреслив посол.

    Джерело: УНІАН

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