Мінінформполітики готує масштабний проект, щоб розвінчати всі російські фейки і міфи



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У МІП знайшли спосіб, як боротися з російською пропагандою

Міністерство інформаційної політики готує до презентації проект, який має розвінчати усі фейки та міфи, які протягом минулих п’яти років тиражували російські пропагандисти щодо України.

Про це заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін сказав під час лекції слухачам міжнародної літньої школи Resilience League Summer School, повідомляє прес-служба МІП.

«Міністерство інформаційної політики наразі готує до презентації проект, який має розвінчати усі фейки та міфи, які протягом минулих п’яти років тиражували російські пропагандисти про Україну. Це допоможе надалі активніше і більш точно протидіяти російській інформаційній загрозі», – сказав Золотухін.

Зазначається, що виступ урядовця стосувався небезпечних глобальних трендів у кампаніях ворожої дезінформації. «Найважливіше – це не просто займати оборонну позицію та реагувати на дезінформаційні атаки, гасити пожежі. Нині важливо діяти і комунікувати проактивно, просуваючи свій наратив, для протидії відповідним загрозам», – наголосив він.

Resilience League Summer School – міжнародний форум молодих професіоналів, які цікавляться питаннями інформаційної та комунікаційної безпеки. Провідні фахівці й визнані експерти з України та країн Балтії розглядають ключові тенденції інформаційних загроз, які існують, та діляться власним досвідом з протидії ворожим маніпуляціям.