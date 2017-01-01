Міністр фінансів заявив про тиск з боку правоохоронних органів

Данилюк вважає, що в Україні не відбувається комплексної реформи правоохоронної системи

В Україні не відбулося комплексної реформи правоохоронних органів і залишається тиск на бізнес та тих, «хто хоче змінювати країну». Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV. «Я вважаю, що правоохоронні органи у нас залишилися у ХХ столітті. Тобто комплексної



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Олександр Данилюк

Данилюк вважає, що в Україні не відбувається комплексної реформи правоохоронної системи

В Україні не відбулося комплексної реформи правоохоронних органів і залишається тиск на бізнес та тих, «хто хоче змінювати країну».

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Я вважаю, що правоохоронні органи у нас залишилися у ХХ столітті. Тобто комплексної реформи правоохоронних органів у нас не відбувається. І тому ми бачимо тиск на бізнес, тиск на тих, хто хоче змінювати країну», - заявив Данилюк.

Міністр зазначив, що вважає дії правоохоронців щодо Центру вільної економіки імені Кахи Бендукідзе, одним із співзасновників якого він є, прямим політичним тиском на себе і свою команду та близьких людей.

Після падіння режиму Януковича, в березні 2014 Олександр Данилюк разом зі своїм нинішнім заступником Юрієм Буцой створюють Благодійну організацію «Центр реформ», в діяльності якої, зокрема, зазначено «надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. в. (основний)». А вже восени 2015 Олександр Данилюк разом з відомим грузином Михайлом Саакашвілі засновують Центр Вільної економіки ім.Кахи Бендукідзе. У команді того ж центру - знову соратник міністра Сергій Марченко.

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