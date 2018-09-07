Міністр оборони США прибув до Афганістану



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Очільник Пентагону Джеймс Меттіс прибув до Афганістану

В рамках переговорів основна увага буде зосереджена на мирному процесі в Афганістані і прогресі в переговорах із Талібаном

Очільник Пентагону Джеймс Меттіс в п’ятницю прибув до Афганістану. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Метою його візиту є переговори із новим керівником сил США і НАТО в країни генералом Скотом Міллером. Перш за все в рамках переговорів основна увага буде зосереджена на мирному процесі в Афганістані і прогресі в переговорах із Талібаном. Міністра оборони США Джеймса Меттіса супроводжує глава Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Джозеф Данфорд.

США протягом останнього року збільшили кількість авіаударів в Афганістані. Таким чином американці сподіваються переконати представників руху Талібан в безперспективності спроб відновити контроль над всією країною військовим чином і змусити сісти на стіл переговорів із владою в Кабулі.

Напередодні прибуття до Афганістану Джеймс Меттіс заявив про те, що процес примирення не є вже більше ілюзією, і на це вказує все більше ознак. До таких висновків глава Пентагону прийшов оскільки є певні контакти із представниками руху Талібан, а також обговорюються відповідні рамки процесу примирення. Із цим погоджується Джозеф Данфорд, на думку якого політичний процес примирення почався. І в цьому процесі американські військові відіграють свою ключову роль.