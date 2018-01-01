Міністр оборони США у вівторок виступить перед Конгресом

Джеймс Меттіс торкнеться питань стратегії, бюджету і модернізації збройних сил

Керівник Пентагону Джеймс Меттіс разом із заступником керівника об’єднаного комітету начальників штабів генералом Полом Селвою в вівторок має виступити перед Комітетом збройних сил Палати представників Конгресу США під час слухань. Про це пише видання The Hill. Як очікується Міністр оборони і заступник очільника американського генштабу



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Джеймс Меттіс

Джеймс Меттіс торкнеться питань стратегії, бюджету і модернізації збройних сил

Керівник Пентагону Джеймс Меттіс разом із заступником керівника об’єднаного комітету начальників штабів генералом Полом Селвою в вівторок має виступити перед Комітетом збройних сил Палати представників Конгресу США під час слухань. Про це пише видання The Hill.

Як очікується Міністр оборони і заступник очільника американського генштабу мають зупинитися на висвітленні двох стратегічних документів, які були нещодавно опубліковані. Мова йде про Стратегію національної оборони, яка була презентована в середині січня 2018 року, і Огляд ядерної політики США, який з’явився минулого тижня.

Окрім того очікується, що Джеймс Меттіс торкнеться питання стабільного фінансування збройних сил США. Це відбуватиметься на фоні того, що Конгрес до 8 лютого повинен буде прийняти чергову резолюцію щодо продовження фінансування щонайменше на рівні 2017 року, якщо не вдасться досягнути згоди щодо введення в дію бюджету на 2018 рік.

При цьому навіть в таких умовах чергова резолюція ускладнинь модернізацію збройних сил країни, особливо по частині перспективних програм таких як стратегічних бомбардувальник В-21 чи стратегічний ракетоносець класу «Колумбія». Можливо також Джеймс Меттіс розповідь більше деталей про проект бюджету Міністерства оборони на 2019 рік, який має складати до 716 млрд. доларів.