Міністр оборони заявив, що США планує збільшити допомогу Україні



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США і надалі буде підтримувати Україну в сфері оборони і безпеки

Сполучені Штати Америки планують збільшити військову допомогу Україні в наступному році.

Про це міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами Загороднюка, США підтвердили готовність підтримувати Україну на шляху реформ в оборонній сфері та сфері безпеки.

«Протягом двох останніх тижнів провели з нашими стратегічними партнерами низку надважливих зустрічей, щоб відповісти на всі запитання і підтвердити прихильність реформам. До кінця року обсяг допомоги від США буде залишатися високим, а в наступному році планується її зростання», - повідомив Загороднюк.

Нагадаємо, 12 вересня США підтвердило, що продовжить виділення військової допомоги Україні. Зокрема, Вашингтон виділить Україні 391,5 млн доларів допомоги відразу за кількома програмами Пентагону і Держдепартаменту.

Виділені кошти призначені для закупівлі озброєння та військової техніки, а також надання послуг, що сприяють поліпшенню можливостей українського війська.