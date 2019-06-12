Міністр Семерак в Червонограді: уряд почув шахтарів Львівщини



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12 червня глава уряду Володимир Гройсман зустрівся із гірниками ДП «Львіввугілля»

«Розраховую, що всі питання із виплатою зарплат будуть вирішені у дуже короткі терміни», - сказав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак

Шахтарів Львівщини нарешті почув уряд. Про це заявив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, який був присутній на зустрічі шахтарів ДП «Львіввугілля», керівництва Червонограда із прем’єр-міністром.

Семерак висловив сподівання, що всі рішення щодо виплат заробітної плати шахтарям будуть виконані у стислі терміни та розповів, що особисто, як урядовець і виходець зі Львівщини, зустрічався із шахтарями у Червонограді на початку червня для обговорення непростої ситуації, яка виникла у регіоні у зв’язку із багатомісячною затримкою виплат заробітних плат на шахтах державного підпорядкування.

«Я зустрічався з цими людьми і на минулому засіданні озвучував проблему, яка може призвести до соціального вибуху та наполягав на невідкладному вирішенні даного питання, щоб остаточно не підривати довіру до держави. Це неприпустимо, коли люди місяцями не отримують заробітної плати, а особливо коли йдеться про тяжку шахтарську працю. Я не приховую вдоволення, що прем’єр-міністр не лише знайшов час, щоб зустрітися з шахтарями, але розраховую, що всі питання із виплатою зарплат будуть вирішені у дуже короткі терміни», - пояснив Семерак.

Він наголосив, що шахтарі добросовісно виконують свою роботу і вони не повинні слухати пояснення, чому держава затримує виплату чесно зароблених коштів.

«Ніхто не відміняв соціальної відповідальності. Держава повинна бути взірцем у виконанні взятих на себе перед людьми зобов’язань. Так не має бути, щоб шахтарі – люди важкої і шанованої праці були їхали на заробітки закордон, бо держава чи хтось з місцевих керманичів не спромоглися вчасно виконати свої зобов’язання», - сказав міністр.

Нагадаємо, 12 червня глава уряду Володимир Гройсман зустрівся із гірниками ДП «Львіввугілля». Приводом для зустрічі стала непроста ситуація на підприємстві, де зростає заборгованість по заробітній платі, не відвантажується продукція, а на деяких шахтах зупинено видобуток через непорозуміння з керівництвом копалень.