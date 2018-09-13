Міністр в Іспанії подала у відставку після плагіату в дипломній роботі



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Міністр охорони здоров'я Іспанії Кармен Монтон

Магістерська робота за 2011 рік з ґендерних досліджень Монтон мала фрагменти тексту, скопійовані з сайтів

Міністр охорони здоров'я Іспанії Кармен Монтон подала у відставку після того, як медіа оприлюднили інформацію про плагіат у її магістерській роботі.

Про це повідомляє Associated Press.

Про свою відставку Монтон оголосила через день після того, як новинний сайт elDiario.es опублікував інформацію про знайдений плагіат у її магістерській роботі.

Магістерська робота за 2011 рік з ґендерних досліджень Монтон мала фрагменти тексту, скопійовані з сайтів та інших робіт.

Це вже друга людина з уряду соціаліста Педро Санчеса, яка пішла з посади після принесення присяги 7 червня.

Відставка Монтон також тисне на лідера опозиції Пабла Касада, який здобув науковий ступінь у тому ж університеті й нині перебуває під слідством.