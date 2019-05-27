Міністра культури Аджарії звільнять через російський прапор



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Російські прапори з'явилися на вулицях Батумі під час вуличної акції в рамках міжнародного фестивалю

Міністра культури Аджарії звільнять за російські прапори на ході до Дня незалежності Грузії.

Про це пише Грузія Online.

«Міністра освіти, культури та спорту Аджарії Інгу Шамілішвілі буде звільнено», - заявив глава уряду Аджарії Торніке Ріжвадзе.

Причиною рішення стала поява російського прапора під час ходи на честь Дня незалежності Грузії.

Російські прапори з'явилися на вулицях Батумі під час вуличної акції в рамках міжнародного фестивалю.

Учасники крім російських прапорів тримали банер з написом «RUSSIA». Це викликало обурення грузинської громадськості.

Сама ж міністр освіти, культури та спорту Інга Шамілішвілі заявила, що це дитячий фестиваль, який не має нічого спільного з політикою.