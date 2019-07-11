Міноборони обіцяє до кінця року затвердити бронежилети нового зразка



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Представник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України Сергій Місюра

Новий бронежилет буде суттєво відрізнятися за своїми характеристиками від Корсар 3С

До кінця цього року в Міноборони планують затвердити новий поліпшений зразок бронежилету, в якому буде збільшена площа захисту.

Про це заявив представник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України Сергій Місюра під час брифінгу в інформагентстві Міноборони «Армія inform».

«У новому бронежилеті буде збільшена площа захисту, запроваджена система швидкого скидання, поліпшена ергономіка та якість матеріалів. Планується, що новий бронежилет буде суттєво відрізнятися за своїми характеристиками від Корсар 3С, який нині перебуває на озброєнні української армії. Рівень захисту у новинки теж буде 4. Його планують ввести в експлуатацію до кінця поточного року», – зазначив Місюра.

Раніше у Міноборони показали, як перевіряють бронежилети, перш ніж доставити їх в українську армію.





Бронежилети приймаються партіями, у кожній - тисячі штук. Для балістичної експертизи контролер з Міноборони взяв один на заводі підприємства Темп 3000 в Богуславі Київської області. Там розташовані потужності для повного циклу виробництва. Закуповують ці бронежилети не тільки для армії.