Міноборони РФ показало бойовий лазерний комплекс «Пересвет»



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Скріншот з відео

Комплекси «Пересвет» почали поступати в російські війська в 2017 році

Міністерство оборони РФ в відеоролику вперше публічно продемонструвало бойовий лазерний комплекс «Пересвет».

В той же час ТАСС із посиланням на видання «Красная Звезда» повідомив про те, що дані системи почали надходити у війська іще в 2017 році в рамках Державної програми по переозброєнню. Особовий склад підрозділу, який має на озброєнні комплекс «Пересвет», пройшов підготовку в Воєнно-космічній академії імені А.Ф.Можайського. В тому числі були отримані навички щодо розгортання і застосування системи лазерного озброєння.

Вперше про наявність відповідної системи в збройних силах РФ заговорив президент Росії Володимир Путін в рамках послання Федеральним зборам 1 березня. Тоді російський президент не надав деталей щодо комплексу лазерного озброєння. Путін лише відзначив, що наявність таких систем кратно збільшує можливості РФ щодо гарантування власної безпеки.

Нагадаємо, 1 березня в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін заявив про створення новітньої зброї, зокрема крилатої ракети з надпотужною ядерною установкою та гіперзвукової ракети. Водночас Путін сказав, що не слід розгойдувати човен «по імені планета Земля», вводячи проти РФ санкції та інші обмеження.

Однак, за даними американської розвідки, ядерна ракета, яка, як заявляв Путін, має необмежений радіус дії, наразі провалила всі випробування, а для виробництва гіперзвукових ракет Росія не може знайти джерело найважливіших компонентів вуглецевого волокна. При цьому президент РФ запевняв, що зброя вже запущена в серійне виробництво.