Міноборони створює військову поліцію



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Андрій Загороднюк

Міністр оборони заявив, що зараз вирішується питання, яким чином створити службу з контролю якості

В Міністерстві оборони буде створена нова антикорупційна система.

Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

«Корупція всіх вже дістала. Час вирішувати це питання. Ми подаємо закон про військову поліцію, сподіваємось, він пройде. Потрібна нова антикорупційна програма - її треба переписувати. Тобто залишилася тільки політична воля йти до кінця в цих питаннях, і вона є», - сказав Загороднюк.

Він зазначив, що будуть аналізуватися технічні умови, тендери, звітність, облік - для того, щоб знизити ризики, будуть використовуватися міжнародні напрацювання.

«Але треба сказати, що копіювати тут не вийде, тому що наша ситуація гірше, ніж у багатьох країнах... Тому наша система повинна бути набагато жорсткіше. Ще ми будемо розвивати незалежний аудиторський комітет, який би складався з фахівців», - сказав міністр.

Міністр додав, що зараз вирішується питання, яким чином створити службу з контролю якості.