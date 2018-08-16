Мінрегіонбуд хоче встановити у метро датчики виявлення надзвичайних ситуацій

Датчики установки виявлятимуть можливі загрози і оброблятимуть інформацію про поточний стан будівель

Споруди метро в Україні пропонують обладнати автоматичними установками виявлення надзвичайних ситуацій. Про це повідомив заступник очільника Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе.

За його словами, встановлення таких пристроїв у метро значно підвищить безпеку пасажирів у разі пожежі, замикання, затоплення чи обвалів.

Датчики установки виявлятимуть можливі загрози і оброблятимуть інформацію про поточний стан будівель і споруд.

Відповідні зміни передбачені оновленими будівельними нормами, що почнуть діяти з вересня.

В Україні метро є Києві, Харкові та Дніпрі.