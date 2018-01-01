Мінюст запустив реєстр злісних неплатників аліментів
- Сьогодні, 16:58
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6 лютого набуває чинності закон 7277 щодо посилення відповідальності тих, хто системно ухиляється від сплати аліментів
Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які наполегливо не сплачують аліментів.
Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко у Twitter.
За його словами, до реєстру заносяться всі, хто має заборгованість виплат за понад три місяці. В системі вже більше 75 тисяч записів.
Міністр повідомив, що 6 лютого набуває чинності закон 7277 щодо посилення відповідальності тих, хто системно ухиляється від сплати аліментів.
«З 6 лютого до злісних неплатників аліментів будуть застосовуватися: тимчасова заборона виїзду за кордон, обмеження у праві користування транспортним засобом, носіння зброї, а також суспільно корисні роботи, сплата за які піде на погашення заборгованості», - розповів Петренко.
Крім того, пише очільник Мін'юсту, найближчим часом такі веб-сторінки будуть запущені в кожному регіоні, створені групи виконавців для ліквідації заборгованості та запроваджено щомісячний моніторинг дії закону.
За інформацією «Укрінформу», на прес-конференції в понеділок Петренко розповів, що новий реєстр зручний у користуванні – по прізвищу та даті народження можна знайти людину, яка має борг з аліментів.
За його словами, серед боржників є депутати, колишні міністри, представники органів центральної виконавчої влади, місцевого самоврядування, силових структур.
Міністр зауважив, що в реєстрі враховується вимога захисту персональних даних, тому інформація в ньому є частково публічною. Наприклад, там не вказується домашня адреса боржника.
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