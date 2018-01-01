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    Мінюст запустив реєстр злісних неплатників аліментів

    6 лютого набуває чинності закон 7277 щодо посилення відповідальності тих, хто системно ухиляється від сплати аліментів
    Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які наполегливо не сплачують аліментів. Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко у Twitter. За його словами, до реєстру заносяться всі, хто має заборгованість виплат за понад три місяці. В системі вже більше 75 тисяч записів. Міністр повідомив, що 6 лютого набуває чинності
    • Сьогодні, 16:58
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    6 лютого набуває чинності закон 7277 щодо посилення відповідальності тих, хто системно ухиляється від сплати аліментів

    Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які наполегливо не сплачують аліментів.

    Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко у Twitter.

    За його словами, до реєстру заносяться всі, хто має заборгованість виплат за понад три місяці. В системі вже більше 75 тисяч записів.

    Міністр повідомив, що 6 лютого набуває чинності закон 7277 щодо посилення відповідальності тих, хто системно ухиляється від сплати аліментів.

    «З 6 лютого до злісних неплатників аліментів будуть застосовуватися: тимчасова заборона виїзду за кордон, обмеження у праві користування транспортним засобом, носіння зброї, а також суспільно корисні роботи, сплата за які піде на погашення заборгованості», - розповів Петренко.

    Крім того, пише очільник Мін'юсту, найближчим часом такі веб-сторінки будуть запущені в кожному регіоні, створені групи виконавців для ліквідації заборгованості та запроваджено щомісячний моніторинг дії закону.

    За інформацією «Укрінформу», на прес-конференції в понеділок Петренко розповів, що новий реєстр зручний у користуванні – по прізвищу та даті народження можна знайти людину, яка має борг з аліментів.

    За його словами, серед боржників є депутати, колишні міністри, представники органів центральної виконавчої влади, місцевого самоврядування, силових структур.

    Міністр зауважив, що в реєстрі враховується вимога захисту персональних даних, тому інформація в ньому є частково публічною. Наприклад, там не вказується домашня адреса боржника.

    Нагадаємо, 11 грудня 2017 у Києві український письменник та шоумен Антін Мухарський, відомий під псевдонімом Орест Лютий, прийшов голяка під Оболонський суд. Зазначимо, що в Мухарського складні стосунки з екс-дружиною, телеведучою Сніжаною Єгоровою, яка, за словами шоумена, не дозволяла йому бачитися з дітьми вже майже рік. 

     

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