Мінюст запустив реєстр злісних неплатників аліментів

6 лютого набуває чинності закон 7277 щодо посилення відповідальності тих, хто системно ухиляється від сплати аліментів

Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які наполегливо не сплачують аліментів. Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко у Twitter. За його словами, до реєстру заносяться всі, хто має заборгованість виплат за понад три місяці. В системі вже більше 75 тисяч записів. Міністр повідомив, що 6 лютого набуває чинності



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6 лютого набуває чинності закон 7277 щодо посилення відповідальності тих, хто системно ухиляється від сплати аліментів

Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які наполегливо не сплачують аліментів.

Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко у Twitter.

За його словами, до реєстру заносяться всі, хто має заборгованість виплат за понад три місяці. В системі вже більше 75 тисяч записів.

Міністр повідомив, що 6 лютого набуває чинності закон 7277 щодо посилення відповідальності тих, хто системно ухиляється від сплати аліментів.

«З 6 лютого до злісних неплатників аліментів будуть застосовуватися: тимчасова заборона виїзду за кордон, обмеження у праві користування транспортним засобом, носіння зброї, а також суспільно корисні роботи, сплата за які піде на погашення заборгованості», - розповів Петренко.

Крім того, пише очільник Мін'юсту, найближчим часом такі веб-сторінки будуть запущені в кожному регіоні, створені групи виконавців для ліквідації заборгованості та запроваджено щомісячний моніторинг дії закону.

За інформацією «Укрінформу», на прес-конференції в понеділок Петренко розповів, що новий реєстр зручний у користуванні – по прізвищу та даті народження можна знайти людину, яка має борг з аліментів.

За його словами, серед боржників є депутати, колишні міністри, представники органів центральної виконавчої влади, місцевого самоврядування, силових структур.

Міністр зауважив, що в реєстрі враховується вимога захисту персональних даних, тому інформація в ньому є частково публічною. Наприклад, там не вказується домашня адреса боржника.

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