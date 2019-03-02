Місія ОБСЄ помітила у бойовиків на Донбасі 22 «Гради»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У районах, непідконтрольних урядові України, було зафіксоване озброєння, розміщене з порушенням визначених координат для його відведення

Заборонене Мінськими угодами озброєння виявлене біля населеного пункту Катеринівка, що на Луганщині.

Про це йдеться у звіті місіїї ОБСЄ.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявляють, що зафіксували 22 реактивні системи залпового вогню «Град» на окупованій частині Донбасу.

Як повідомляється у звіті місії за період з 19:30 27 лютого до 19:30 28 лютого, опублікованому на сайті ОБСЄ, місія продовжила здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Мінським меморандумом, а також Комплексом заходів із виконання Мінських угод і доповненням до нього щодо відведення танків з озброєнням калібру до 100 мм.

Зокрема, у районах, непідконтрольних урядові України, було зафіксоване озброєння, розміщене з порушенням визначених координат для його відведення.

Так, 28 лютого СММ зафіксувала «22 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 Град, 122 мм) біля населеного пункту Катеринівка (кол. Ювілейне; 8 км на захід від Луганська)».

Також були зафіксовані ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. У непідконтрольних урядові районах 27 лютого безпілотний літальний апарат СММ малого радіуса дії «виявив 1 бронетранспортер (типу БТР) на подвір’ї, вочевидь, покинутого будинку на північній околиці населеного пункту Довге (22 км на північний захід від Луганська), а також розгалужену мережу траншей та 1 зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм), встановлену на бронетранспортер (МТ-ЛБ-М) біля цього населеного пункту (які були також раніше зафіксовані)».

Відомо, що раніше спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували на окупованій частині Донбасу розміщення самохідних і буксирувальних гаубиць, танків різних модифікацій і мінометів.