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    Місія ОБСЄ зафіксувала понад 100 вибухів на Донбасі

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    Місія ОБСЄ зафіксувала понад 100 вибухів на Донбасі

    На Донеччині зафіксовано обстріли в районі Донецької фільтрувальної станції, Світлодарська та Гнутового

    Спостерігачі спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявили, що у Донецькій та Луганській областях зафіксовано близько 134 вибухи.

    Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ за період з 19:30 24 вересня до 19:30 25 вересня.

    «У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, однак аналогічну кількість вибухів (близько 100), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом», – йдеться у звіті.

    Зазначається, що на Донеччині зафіксовано обстріли в районі Донецької фільтрувальної станції, Світлодарська та Гнутового.

    «У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи 34 вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (11 вибухів)», – зазначено у звіті.

    На Луганщині зафіксовано й інші порушення в районах Кряківки, Золотого-5 та Михайлівки.

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