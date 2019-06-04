Могильов натякнув, що Крим здали за гроші



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Анатолій Могильов

Могильов готує матеріали до ДБР

До ДБР скерують матеріали щодо притягнення до відповідальності високопосадових осіб за державну зраду та здачу Криму.

Про це на телеканалі ZIK заявив голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим у 2011 – 2014 роках Анатолій Могильов.

Пригадуючи події 2014 року та анексію Кримського півострова, Анатолій Могильов зауважив, що коли певний посадовець виконує чи не виконує якісь дії, «це комусь вигідно».

«Що можна припустити: виборці Криму тим громадянам, які прийшли до влади, не були потрібні взагалі. Тому плюнули на Крим та ще й сказали, що перекопають перешийок і відділять взагалі острів від себе. Це перше, а друге – я не виключаю і матеріальну зацікавленість», – заявив колишній голова Ради міністрів АРК.

Він нагадав слова одного з політиків, який розповідав, що коли Україна перекрила водопостачання до Криму, йому з Росії пропонували 20 млн, щоб пустити воду до півострова. Анатолій Могильов додав, що ці слова належать Андрію Сенченку.

«Можна припустити, що комусь із тих осіб, які були зобов’язані приймати рішення про введення воєнного стану, запропонували ще більшу суму грошей. Про цю суму теж розмови ходять, про близько 200 млн. Непротидія захопленню території», – заявив Анатолій Могильов і додав, що винних потрібно притягувати до відповідальності за державну зраду.

Він повідомив про підготовку матеріалів, які скерують до Державного бюро розслідувань, для притягнення до відповідальності згаданих осіб за здачу Криму.

«Це державна зрада, коли посадовці такого рівня не вживають заходів щодо наведення порядку і збереження територіальної цілісності України. Понад те, якби адекватні заходи вжили відразу тоді у Криму, не було би Донбасу і не було б війни», – заявив Анатолій Могильов.