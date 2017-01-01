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    Мосійчук розказав, кого поліція вважає єдиним замовником замаху на нього

    Нардеп: частини виконавців замаху, які знаходяться в Україні, вже немає на цьому світі
    На сьогодні правоохоронці відпрацьовують єдину версію замаху на нардепа Ігоря Мосійчука та вбивства добровольця Аміни Окуєвої. Це – умисне вбивство, замовником якого є Рамзан Кадиров. Про це «Главкому» розказав сам Мосійчук. «Інші версії були відпрацьовані і відкинуті», - підкреслив він і додав, що інших подробиць
    • Сьогодні, 17:36
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    Ігор Мосійчук
    Ігор Мосійчук

    Нардеп: частини виконавців замаху, які знаходяться в Україні, вже немає на цьому світі

    На сьогодні правоохоронці відпрацьовують єдину версію замаху на нардепа Ігоря Мосійчука та вбивства добровольця Аміни Окуєвої. Це – умисне вбивство, замовником якого є Рамзан Кадиров. Про це «Главкому» розказав сам Мосійчук.

    «Інші версії були відпрацьовані і відкинуті», - підкреслив він і додав, що інших подробиць Нацполіція та СБУ не дозволили йому розголошувати.

    Мосійчук також додав, що частини виконавців, які знаходяться в Україні, вже немає на цьому світі.

    Нардеп також зазначив, що після замаху щодо нього застосовуються посилені заходи безпеки. Як довго триватимуть ці заходи – він не зміг уточнити.

    «Коли зникне загроза. Я думаю, що це відбудеться нескоро, на жаль. Все це спричиняє багато незручностей и хвилювань для родини», - додав він.

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