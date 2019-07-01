Можлива диверсія: біля позицій ЗСУ на Донбасі вирувала масштабна пожежа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На локалізацію пожежі пішло приблизно 8-10 годин Фото: пресцентр штабу операції Об’єднаних сил

Велику небезпеку від пожежі спричинило те, що почали детонувати не розірвані снаряди

Військові операції Об’єднаних сил вирувала на Приазовʼї загасили масштабну пожежу, яка загрожувала українським позиціям, не виключається, що вона спалахнула внаслідок диверсії.

Про це у понеділок повідомили у пресцентрі штабу Об’єднаних сил.

«Сильнее полум’я та їдкий дим від пожежі, що спалахнула у неділю, підбирались до позицій наших захисників. Велику небезпеку спричинило те, що почали детонувати не розірвані снаряди, які залишилися з того часу, коли мирне місто почали обстрілювати окупаційні підрозділи РФ», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зайнялася суха трава поблизу сіл Широкине та Бердянське. Військові боролися з вогнем власними силами. Гасили всім, що було напохваті: гілками, лопатами.

«Невідомо від чого спалахнуло. Можливо навмисний підпал. Масштаби великі: сухо та ще вітер сильний... Було важко гасити вогонь без спеціальної техніки, але якось за це не думалося. Ми швидко всі зібралися та погасили вогонь. На локалізацію пожежі пішло приблизно 8–10 годин», – розповів боєць із позивним Сержант.

«Місцеві жителі села Бердянське вранці почали гасити пожежу, яка загрожувала їхнім будинкам та посівам... Пожежа загрожувала також населеним пунктам поблизу Бердянського», - додав керівник військово-цивільної адміністрації сіл Широкине та Бердянське Олег Прилипко.

За його словами, не виключено, що пожежа спалахнула внаслідок диверсії.