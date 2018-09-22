Мураєв заговорив про незалежну партію



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Фото: Новое время Народний депутат Євгеній Мараєв оголосив про створення нової партії

Про створення нонової політсили політик повідомив в ефірі Zik.

Врятувати Україну від розколу і зовнішнього управління зможе тільки незалежна партія, яка не має жодних зовнішніх зобов'язань. Про це вчора в ефірі телеканалу ZiK заявив народний депутат Євгеній Мураєв.

«Потрібно будувати незалежну партію від зовнішнього фактора, від олігархів. Якщо партія бере гроші у росіян, французів, американців - вона здає суверенітет, набирає кредити, знімає мораторій з вирубки лісу, продає наші землі, робить медицину платною, заводить сюди Супрун і всіх інших міністрів. Коли беруть гроші в олігархів, ми платимо своєю економікою: ми віддаємо їм державні підприємства, труби, щоб вони відпрацьовували вкладені кошти», - пояснив політик.

Мураєв запевняє, якщо в Україні не побудують партію без взятих ззовні або у олігархів грошей, у нас не буде країни. Народний депутат закликає об'єднуватися та знаходити ресурси самостійно.

«Якщо немає грошей, потрібно самостійно заходити на ділянки, заходити в комісії, агітувати. Не можна жити в кредит. Не важливо у кого ми взяли ці гроші: у Росії, Китаю або МВФ», - запевняє Євгеній Мураєв.

Політик також розповів, що свою нову партію він будуватиме саме за таким принципом.

Нагадаємо, вчора Євгеній Мураєв заявив про вихід із партії "За Життя!" та оголосив про створення нової політичної сили.