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    Мураєв заявив про створення нової політсили

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    Мураєв заявив про створення нової політсили

    Мураєв оголосив про підтримку з боку колишніх однопартійців і готовність зібрати всіх «наших» людей, аби продовжити шлях в політиці

    21 вересня Євгеній Мураєв заявив про вихід із лав партії «За життя!» та про створення власної політичної сили.

    Про це політик повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook.

    «Я не можу дозволити собі брати участь у політичному балагані, і сьогодні офіційно складаю з себе повноваження голови політради партії «За Життя!» Вадима Рабіновича. Я хочу гідного життя для всіх громадян», - йдеться у відеозверненні.

    У ролику Мураєв також оголосив про підтримку з боку колишніх однопартійців і готовність зібрати всіх «наших» людей, аби продовжити шлях в політиці.

    «Ми створюємо партію, в якій не буде випадкових людей. Наша команда готова працювати і битися за свої переконання. Робити світ кращим. Допомагати тим, кому є можливість допомогти і залишити своїм дітям нормальну країну - в якій можна жити і працювати», - розповів нардеп.

    Крім того політик наполягає, що більше чекати не можна, і найближчі вибори це останній шанс зберегти країну.

    «Робіть. Боріться. Об'єднуйтеся. Нічого не станеться само по собі. Іноземний дядько не приїде робити нам добро. Божевільні не схаменуться, і мерзотники просто так не віддадуть владу. Ми можемо змінити своє життя, тільки якщо захочемо всією душею. Наш час прийшов», - закликав Мураєв.

    Як буде називатися нова партія і хто поповнить її ряди, поки не відомо.

    Нагадаємо, раніше Євгеній Мураєв висловив свою стурбованість щодо мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області.

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