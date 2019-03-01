На Буковині через загоряння сухої трави ледве не згоріли житлові будинки



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Внаслідок пожежі у селі Могилівка вогнем знищено суху траву, покрівлю та вікна покинутого житлового будинку Фото: ГУ ДСНС України у Чернівецькій області

У селі Могилівка Герцаївського району загорілася суха трава на відкритій території приватного домогосподарства, де ніхто не проживав

За добу на Буковині сталося 17 пожеж сухої трави на відкритих територіях. Зокрема, внаслідок загоряння були пошкоджені покинуті житлові будинки.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Чернівецькій області.

Зазначається, що 28 лютого у селі Могилівка Герцаївського району загорілася суха трава на відкритій території приватного домогосподарства, де ніхто не проживав.

«За попередньою інформацією, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи. За певний час вогонь перекинувся на поруч розташований покинутий житловий будинок. Коли полум’я вже дісталося покрівлі споруди, пожежу помітили випадкові перехожі, які викликали рятувальників», - розповіли в ДСНС.

Вогнеборці ліквідували пожежу сухої трави на площі 1,5 га та у житловому будинку на площі 10 кв.м, врятувавши споруду від знищення, а також попередили перекидання вогню на ще один сусідній житловий будинок. Внаслідок пожежі вогнем знищено суху траву, покрівлю та вікна покинутого житлового будинку.

Крім того, у місті Чернівці на вул. Воробкевича загорілася суха трава. Через сильний вітер на момент приїзду пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі становила 3 га.

«Під час гасіння рятувальники попередили перекидання вогню на розташовані неподалік дві дев'ятиповерхівки. Вогонь знищив суху траву на площі 3 га. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи», - говориться у повідомленні.

Окрім цього, упродовж доби пожежі на відкритих територіях, спричинені загоранням сухої трави, сталися у Кіцманському, Хотинському, Сокирянському, Кельменецькому, Новоселицькому районах. П’ять таких пожеж трапилося в обласному центрі.