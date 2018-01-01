На Буковині суд заарештував банду, в якої вилучили наркотиків на 1 млн грн

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою п’ятьом учасникам злочинної групи

У Чернівцях суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою п’ятьом учасникам злочинної групи, в яких виявили наркотиків на суму понад 1 млн грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернівецької області. Шевченківський районний суд Чернівців задовольнив клопотання слідчого, погоджене прокурором, щодо обрання п’ятьом



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Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою п’ятьом учасникам злочинної групи

У Чернівцях суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою п’ятьом учасникам злочинної групи, в яких виявили наркотиків на суму понад 1 млн грн.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Шевченківський районний суд Чернівців задовольнив клопотання слідчого, погоджене прокурором, щодо обрання п’ятьом учасникам злочинної групи, яка займалась збутом наркотичних засобів, запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави розміром від 80 до 140 тис. грн.

21 лютого правоохоронці у Чернівцях затримали злочинну групу, в якої вилучили партію наркотиків на суму понад 1 млн грн, а також вогнепальну зброю та боєприпаси.