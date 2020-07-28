На Буковині за добу виявили 58 нових випадків коронавірусу, один з яких — летальний



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Протягом доби одужали 85 пацієнтів

За добу неділі, 27 липня, в Чернівецькій області зафіксували 58 випадків зараження коронавірусом, з початку епідемії захворіли 5692 людини.

Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

«58 нових випадків коронавірусу виявили фахівці лабораторного центру сьогодні, 27 липня. Загалом було досліджено 470 зразків», — написав він у Facebook.

Голова ОДА підкреслив, що в той же час протягом доби одужали 85 пацієнтів. Загалом недугу подолали вже 4170 буковинців.

За даними Чернівецької ОДА, в області за добу зафіксували один летальний випадок, пов’язаний із Covid-19. У Сокирянській ЦРЛ помер 63-річний чоловік, який також мав правосторонню пневмонію і важку форму цукрового діабету.

За останніми даними, загальна кількість зареєстрованих смертей від коронавірусу на Буковині - 215.

Коронавірус в Україні

Всього 65656

Одужали 36122

Хворіють 27918

Померли 1616

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 807 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків менше, ніж учора (920). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 65 656 українців. Одужали 36 122 людини, летальних випадків – 1 616.



Найбільше захворілих на Covid-19 за минулу добу зареєстровано у Львівській області - 120, Івано-Франківській - 96, Рівненській - 78, Києві - 70. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/spalah-koronavirusu-u-gurtozhitku-kpi-covid-19-pidtverdili-u-52-kursantiv-695292.html