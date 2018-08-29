На Буковині злочинці привласнили сотні тисяч гривень, видаючи міжнародні розмови на місцеві



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Зловмисники за допомогою спеціального телекомунікаційного обладнання видавали міжнародні розмови за місцеві

Працівники кіберполіції Чернівців затримали злочинну групу, яка організувала нелегальний канал міжнародного телефонного зв’язку.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУНП Чернівецької області.

За словами правоохоронців, зловмисники за допомогою спеціального телекомунікаційного обладнання видавали міжнародні розмови за місцеві. Для цього вони використовували всесвітню мережу Інтернет, спеціалізоване телекомунікаційне обладнання та сім-карти національних мобільних операторів.

Поліцейські провели вісім санкціонованих обшуків у містах Чернівці, Рівне, Суми та Київ. За результатами проведених слідчих дій вилучено більш як півтори тисячі SIM-карт телекомунікаційних операторів України, комп’ютерну техніку, більше десятка мобільних телефонів та флеш накопичувачі.

Після проведення обшуків, на території Київської, Чернівецької, Сумської та Рівненської областей, правоохоронців затримали групу підозрюваних.

Про суму завданих збитків і кількість затриманих поліція поки що не повідомляє.

За фактом незаконного втручання в роботу електромереж операторів стільникового зв’язку поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України.