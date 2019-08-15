На Черкащині вже дві доби горить сміттєзвалище: відео



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Вогонь знищив сміття на площі 2,7 гектара

У Черкаській області на полігоні твердих побутових відходів майже добу рятувальники гасять пожежу.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

«13 серпня о 14:53 співробітники ДСНС отримали повідомлення про те, що в адміністративних межах Вергуновської сільської ради на полігоні твердих побутових відходів виникла пожежа. За допомогою квадрокоптера рятувальники другого пожежно-рятувального загону міста Черкаси провели аеророзвідку. Завдяки проведеній роботі і правильному розташуванню сил і засобів вдалося запобігти поширенню вогню на лісовий масив», - сказано в повідомленні.

Відомо, що вогнем знищено сміття на площі 2,7 гектара. За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.