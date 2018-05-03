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    На Чернігівщині горить 20 га лісу, до гасіння залучили авіацію

    Авіацією ДСНС, а саме літаком АН-32П та вертольотом МІ-8, здійснено 7 скидів води
    Площа горіння лісової підстілки на території військового лісгоспу у Чернігівській області збільшилася з 10 до 20 га, для гасіння вогню задіяно пожежну авіацію. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Чернігівській області. «Станом на 15:10, авіацією ДСНС, а саме літаком АН-32П та вертольотом МІ-8, здійснено 7 скидів води.
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    Вогнеборці ліквідовують загорання лісової підстилки поблизу смт Гончарівське
    Вогнеборці ліквідовують загорання лісової підстилки поблизу смт Гончарівське

    Авіацією ДСНС, а саме літаком АН-32П та вертольотом МІ-8, здійснено 7 скидів води

    Площа горіння лісової підстілки на території військового лісгоспу у Чернігівській області збільшилася з 10 до 20 га, для гасіння вогню задіяно пожежну авіацію. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Чернігівській області.

    «Станом на 15:10, авіацією ДСНС, а саме літаком АН-32П та вертольотом МІ-8, здійснено 7 скидів води. Гасіння триває. Орієнтовна площа пожежі складає до 20 га окремими осередками», — йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, на гасіння залучено 26 одиниць техніки та 138 чоловік, з них від ДСНС — 16 одиниць техніки та 55 чоловік особового складу.

    Загорання лісової підстилки, з перекиданням вогню на молоді хвойні насадження, на території Чернігівського Військового лісгоспу, поблизу смт Гончарівське виникло 3 травня о 11:45.

     

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