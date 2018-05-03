На Чернігівщині горить 20 га лісу, до гасіння залучили авіацію

Авіацією ДСНС, а саме літаком АН-32П та вертольотом МІ-8, здійснено 7 скидів води

Площа горіння лісової підстілки на території військового лісгоспу у Чернігівській області збільшилася з 10 до 20 га, для гасіння вогню задіяно пожежну авіацію. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Чернігівській області. «Станом на 15:10, авіацією ДСНС, а саме літаком АН-32П та вертольотом МІ-8, здійснено 7 скидів води.



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Вогнеборці ліквідовують загорання лісової підстилки поблизу смт Гончарівське

Авіацією ДСНС, а саме літаком АН-32П та вертольотом МІ-8, здійснено 7 скидів води

Площа горіння лісової підстілки на території військового лісгоспу у Чернігівській області збільшилася з 10 до 20 га, для гасіння вогню задіяно пожежну авіацію. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Чернігівській області.

«Станом на 15:10, авіацією ДСНС, а саме літаком АН-32П та вертольотом МІ-8, здійснено 7 скидів води. Гасіння триває. Орієнтовна площа пожежі складає до 20 га окремими осередками», — йдеться у повідомленні.

#Чернігівщина: вогнеборці ‍ ліквідовують загорання лісової підстилки на площі близько 10 га поблизу смт Гончарівське.



На гасіння залучено 8 одиниць техніки та 67 осіб. До ліквідації пожежі залучено також авіацію #ДСНС України: літак АН-32П та вертоліт МІ-8. pic.twitter.com/jSdgDsi2kR — МВС України (@MVS_UA) 3 травня 2018 р.

Як зазначається, на гасіння залучено 26 одиниць техніки та 138 чоловік, з них від ДСНС — 16 одиниць техніки та 55 чоловік особового складу.

Загорання лісової підстилки, з перекиданням вогню на молоді хвойні насадження, на території Чернігівського Військового лісгоспу, поблизу смт Гончарівське виникло 3 травня о 11:45.